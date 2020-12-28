川普簽署疫情紓困法案 刺激金屬價格走高

美國總統川普在最後關頭簽署規模近 9000 億美元的經濟刺激法案，以支持美國經濟，同樣也帶動了周一 (28 日) 多數金屬上漲。

在拖延數日，並喊話發放現金有待加碼後，川普仍在最後關頭簽署了新一輪刺激方案，以及 1.4 億美元的支出法案，進而避免美國政府部份關門的風險。

倫敦金屬交易所因假期休市，價格主要反映在中國期貨交易所。與經濟行情最相關的「銅博士」，在上海交易的 2 月份期銅上漲 1.2%，至每噸 58930 元人民幣。

其他金屬也普遍走強，鎳上漲 0.9% 至每噸 127670 元人民幣，鋅上漲 0.4% 至每噸 21710 元人民幣，鉛上漲 1.4% 至每噸 14840 元人民幣。

與此同時，11 月中國工業企業的利潤連續第 7 個月增長，這也為金屬走高帶來幫助。

另一方面，海關數據顯示，中國 11 月從澳洲進口的銅精礦連續第 2 個月下降，到至少 2016 年以來的最低，這是因為雙方的外交緊張，抑制了中國對來自澳洲商品的需求。

澳洲礦業公司 MMG Ltd 上周四表示，由於秘魯 Las Bambas 銅礦附近居民設置路障，運輸暫時中斷，迫使其宣布對某些供應出現不可抗力的違約情事。