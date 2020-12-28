台火鍋年產值400億元 王品將加速開火鍋店

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (28) 日指出，台灣火鍋年產值高達 400 億元，今年既有品牌「聚 北海道鍋物」轉型升級，有效帶動同店營收成長 30-50% 不等，因此聚明年將加速展店，再搭配集團其他鍋物品牌，王品已是擁有全台最完整直營火鍋系列的連鎖餐飲業。

王品目前擁有 5 個火鍋品牌合計 112 家門店，包括青花驕 5 家、聚 19 家、和牛涮 4 家，石二鍋 70 家、12MINI 14 家，擁有全台最完整火鍋系列，也是最多直營店的火鍋業者。

王品指出，據通路業估計台灣火鍋年產值從 2018 年的 300 億元，至今年已來到 400 億元，看好此龐大商機，旗下已擁有 10 多年歷史的聚轉型升級，改為提供自助吧，試行後帶動單店最高成長 50%，因而決定加速展店，光是 12 月聚一口氣開 8 店，預計年底將達 19 家。

王品強調，確認以火鍋、燒肉為品牌主要發展目標後，證明主題火鍋＋自助吧型態可行，將聚設定為明年主力展店重點品牌之一，預計明年可達 25 家，淨增 6 家，長期目標規劃至 35 家，力拚讓王品火鍋系列更加完整。