穩懋處分宏捷科2850張股票 處分利益0.7億元

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日代子公司公告，處分同為砷化鎵代工廠宏捷科 (8086-TW) 有價證券 2850 張，每股平均處分價格為 107.84 元，處分利益約為 7638.9 萬元，處分後，穩懋仍持股宏捷科約 0.38%。

根據穩懋公告指出，子公司穩盈創業投資自今年 7 月 7 日至 12 月 28 日累計交易股數宏捷科持股約 285 萬股，每股平均價格為 107.84 元，累計交易金額逾 3 億元，目的為短期投資。

穩懋今年數度加碼投資宏捷科，引發市場關注，但穩懋澄清，投資宏捷科僅為一般性財務投資，並無其他目的，截至目前，穩懋仍持有宏捷科股數約 75 萬 5944 股，持股比例降至約 0.38%。

穩懋、宏捷科同為砷化鎵晶圓代工廠，產品主要為手機 PA 功率放大器、RF 射頻元件等，隨著 5G 手機登場，相關用量需求逐步提升，也帶動砷化鎵等三五化合物族群營運動能升溫，廠商也積極擴產，穩懋目前月產能可達 4.1 萬片，日前也通過將砸下 26.25 億元揮軍南下，在南科高雄園區設廠，宏捷科目前月產能則達 1.3 萬片，規劃到明年首季可達 1.5 萬片。