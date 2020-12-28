〈億光法說〉三動能推升 明年營收雙位數成長、毛利率優今年

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (28) 日召開法說，發言人施宇耿表示，明年在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，營收可望雙位數成長，也因高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於今年。

施宇耿指出，今年原預期受疫情影響，營收會較去年持平或衰退，但第四季接單優於去年同期，今年整體營收可望較去年成長。

展望明年，施宇耿表示，在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，明年營收可望雙位數成長，也由於產品組合優化，高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於今年。

從三大產品線來看，施宇耿指出，不可見光方面，明年主要需求來自新應用領域，包括電源、工控，及穿載式、家電與 TV 等，將成為明年營運最主要的成長動能。

背光方面，明年第一季將有新產品開始出貨，而 Mini LED 背光除現有的中國電視品牌廠，其他品牌廠也將陸續出貨，也有筆電、平板、顯示器與車用等應用將在明年陸續出貨，預期明年將占整體背光營收占比約 10%。

億光目前車用產品營收占比不到 5%，今年上半年受到疫情影響，車市疲弱、出貨動能趨緩，不過，明年車用需求將大幅成長，也首度切入車外頭燈市場，車用營收占比可望成長至接近 10%。