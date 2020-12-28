〈橋椿營運展望〉在台超前布署智慧化生產線 效益將逐步顯現

美中貿易戰及新冠肺炎疫情催化下，橋椿 (2062-TW) 提早 3 年在台進行智慧化布局，將逐漸顯現快速應變能力，除第三季營收 21.86 億元創新高，公司藉由在台設立研發中心、智慧化生產線，掌握客戶需求，內部已訂下全球高市占目標。

事實上，橋椿金屬的大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。

橋椿主要產品鋅壓鑄水龍頭零組件，營業版圖橫跨亞洲、美洲與歐洲，鋅製品占營收比重達 70%，橋椿自 1990 年代即投入鋅產品的研發與製造，且專精鋅製程，產品，良率穩定、生產週期快速，橋椿與全球知名衛浴品牌，在鋅製品解決方案上有緊密合作關係。

今年截至 9 月底止，橋椿產品有 71% 銷往北美地區，16% 銷售歐洲、13% 銷往亞洲地區，公司指出，5 月起的訂單迅速回升，排除匯率不可控因素，2021 年的營運不看淡，而目前國際鋅價大漲，橋椿也認為，原物料價格與客戶端訂立有轉嫁機制，受國際金屬行情波動造成對成本的影響較低。

橋椿成品組裝產線、智慧化生產線等，也因良率提升，對增加產品附加價格及提高毛利率，具挹注效果，以往中國輸美的產品受川普政府加徵關稅而轉單來台，橋椿也將成受惠者。