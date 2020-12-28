小米11正式亮相！全球率先搭載高通驍龍888處理器 享2個月獨佔使用權

小米集團週一 (28 日) 舉辦年度旗艦機種「小米 11」的新機發布會，會上宣布小米 11 將為全球率先搭載高通驍龍 (Sanpdragon)888 處理器的智慧手機，並享有 2 個月的獨佔使用權。除新機外，小米也同時發布最新作業系統 MIUI 12.5、MIUI + 應用等。

小米 11 為全球首款採用高通驍龍 888 的旗艦 5G 手機，採用「1+3+4」設計，GPU 性能可提升 35%，包含一顆 2.84GHz 的 Cortex-X1 核心、三顆 2.42GHz 的 Cortex-A78 核心，以及四顆 1.8GHz 的 Cortex-A55 核心。

(圖：小米 11 發布會)

此外，使用 AMOLED 微曲面螢幕，並繼續採用 1 億像素鏡頭，採用特大感光元件。

相機方面，小米 11 配備三鏡頭主相機，分別為 1.08 億像素主鏡頭、1300 萬像素廣鏡頭，以及 500 萬像素長焦距鏡頭組合。

小米 11 重量僅 196 克，但電池仍採用 4600mAH 的高容量設計，提供藍、白、黑、煙紫以及卡其色共五種配色選擇，手機出廠時將附贈透明保護殼，並貼上抗菌保護貼，起售價人民幣 3999 元，週一 (28 日) 晚間 10 點起於中國開放預購，並於 2021 年元旦起發售。

發表會前夕，小米董事長兼執行長雷軍已表示，為響應環保號召，小米 11 將取消隨機附送充電器。

面對外界質疑此舉為節省成本，雷軍今表示，將推出附帶充電器的小米 11「套裝版」，售價等同於標準版，即人民幣 3999 元。

MIUI 12.5 作業系統及 MIUI + 應用服務

新品發布會上，小米正式推出基於 Android 的最新作業系統 MIUI 12.5，主打更輕、更快、更省電，系統應用後台內存佔用平均下降 35%，系統應用功耗平均下降 25%，超級壁紙功耗最高下降 40%。

針對眾所矚目的隱私保護功能，小米將重點放在剪貼簿、位置訊息、文件儲存及瀏覽器四大方面。包含阻止應用存取剪貼簿、自主選擇應用獲取地理位置的精確度、全面啟用沙盒機制以隔離相簿和文件，以及網頁瀏覽隱私保護等。

此外，小米同時發表 MIUI + 應用，打通 Windows 和 Android 作業系統，讓用戶能夠進行電腦和智慧手機的跨裝置協作，類似華為的多屏協作功能。舉例來說，用戶可在電腦上查看手機通知、在電腦上瀏覽或編輯手機上的軟體，也可直接在電腦上打開手機截圖。