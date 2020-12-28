疫苗研發激勵 法人看好特別股明年行情續揚

新冠肺炎疫苗研發有正面發進展，11 月特別股指數繳出相當不錯的表現。柏瑞投信表示，美國第 3 季經濟已擺脫低谷，預期特別股 2021 年行情可望續揚。

柏瑞投信指出，銀行業的企業財報也普遍優於預期，加上整體金融業的核心資本比率及股東權益，占總資產比例仍維持相對高位，顯示特別股主要發行人的財務體質依然穩健。

柏瑞投信指出，美國聯準會 (Fed) 將政策低利率到 2023 年底，加上疫苗具有高度有效性提振投資人的樂觀情緒，在避險需求降溫下，美國 10 年期公債殖利率略有上行，不過在央行大規模的寬鬆政策支持，疫情發展仍有諸多變數下，預期美債殖利率整體仍維持區間整理，有利於特別股的後續表現。

根據 Fed 近期公布第二輪壓力測試結果顯示，受測的大型銀行已大幅提高資本，即便在嚴格的壓力情境下，資本都還在法規要求之上，顯示其體質已足夠穩健，所以放寬銀行可於 2021 年第 1 季有限度的回購股票，和近期歐洲及英國央行也已放寬相關的禁令互相呼應。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，觀察 Fed 的說明可以理解，解禁庫藏股的理由是銀行資本體質足夠穩健，而這些大型銀行既然有餘力返還資金給普通股的股東，支付特別股的股利料將也不是問題。

根據 Bloomberg 統計，11 月共有 4 檔特別股信評被調升，但沒有特別股被調降，且 ICE 美銀固定利率優先證券指數的 2020 年 11 月份平均信評，仍維持在 BBB 等級的投資等級，信用風險程度仍低。

馬治雲指出，央行大規模的寬鬆政策及投資人的強勁需求，讓特別股的發行人陸續於市場獲得大量資金；此外，特別股的殖利率 11 月份下滑約 19 個基本點至 4.30%，但在目前低利率環境下，殖利率相對有吸引力，但仍須留意特別股市場仍有波動風險。