〈能源盤後〉確診激增 恐OPEC+再提增產 刺激法案助力消散 原油逆轉收低

週一 (28 日) 交易，原油期貨價格逆轉收低，吐回稍早因紓困法案週末獲川普簽署帶來的漲勢。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 61 美分或 1.3 %，收每桶 47.62 美元，盤中高點達 48.96 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 43 美分或 0.8%，收每桶 50.86 美元。

瑞穗證券能源部主管 Robert Yawger 報告指出，今日早盤漲勢消散係因「假期新冠確診病例激增，且 1 月 4 日的 OPEC + 會議可能會再通過增產 50 萬桶 / 日。」

美國確診病例已累積超過 1900 萬人，衛生專家警告，由於聖誕假期間美國人旅行次數增加，接下來幾週數據恐怕很可怕。

他再提到，因應刺激方案的一部分，多數美國人將收到 600 美元支票，但這筆錢恐怕無法抵抗聖誕節 / 新年期間新冠病例與死亡人數激增對需求造成的破壞。

美國川普總統原要求將發放全民的 600 美元支票提高到 2000 美元，因而不願簽署國會已通過的 9000 億美元刺激法案，但在週日改變心意簽署通過該法案。該法案包括 1.4 兆美元政府機構運作直到 9 月底的資金，避免了政府關門的命運。

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