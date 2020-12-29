無人機空運競賽！美FAA將核准小型無人機跨人群飛行、夜間飛行

美國聯邦航空管理局（FAA）週一（28 日）表示，將發布大眾期待已久的法規，即核准小型無人機飛過人群以及夜間飛行，這是無人機廣泛普及與推向商業化的重要一步。

FAA 同時要求多數無人機必須配備遠程身分辨識，以解決安全問題。

FAA 局長 Steve Dickson 表示，「新規定解決了安全和保安問題，為無人機整合至我們航空領域鋪路。這讓我們往無人機成為日常運用工具更邁進一步，例如包裹運送等。」

企業建立無人機隊來加速貨運的競賽早已開跑。

針對夜間飛行，FAA 表示，無人機必須配備防撞燈，最終規則允許某些情況下可飛越移動中的車輛。

所有重量在 0.55 磅或以上的無人機都需要遠程 ID，但某些更輕量的小型無人機在特定條件下 (例如在開放空間人群上方飛行時) 也需要遠程 ID。

終版規定中有一個改變，小型無人機不能有任何會刮刺傷人體皮膚的裸露旋轉零件，最終的遠程 ID 規則取消了無人機必須具備傳送位置數據的連網功能之要求，而是要求無人機具備射頻廣播功能，可廣播遠程 ID 訊息。

無人機商業化

UPS (UPS-US) 去年 10 月就宣布首家取得政府全面批准成立無人機航空，最初將鎖定醫療用品遞送，未來也擬跨足其他產品的運輸。

Alphabet (GOOGL-US) 旗下的無人機子公司 Wing 也於去年 10 月在維吉尼亞州完成全美第一次無人機送貨服務。

今年 8 月，亞馬遜 (AMZN-US) 的無人機艦隊也獲得聯邦核准，可以開始進行商業運送測試。

新規定將於下個月公布後 60 日生效。無人機製造商將有 18 個月的時間開始生產具備遠程 ID 功能的無人機，同時無人機運作公司則剩下一年時間可運作不具備遠程 ID 功能的無人機。