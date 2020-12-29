以色列75歲老翁接種輝瑞疫苗後 死於心臟病

週一 (29 日) 以色列衛生部宣布，以色列一名 75 歲老翁在注射輝瑞疫苗後 2 小時，死於心臟病發。

以色列於 20 日開始在 10 家醫院和疫苗接種中心擴大施打新冠疫苗，71 歲的以色列總理納坦雅胡公開接種新冠疫苗，鼓勵 60 歲以上年長者盡快注射疫苗。

以色列衛生部局長 Chezy Levy 週一宣布，一名 75 歲老翁在以色列貝特謝安 (Beit She'an) 衛生診所施打疫苗後短暫的待了一下，該診所確認老翁身體良好、且無副作用後，便讓他回家。然而，這名老翁卻在返家後兩小時內死於心臟病發。

Chezy Levy 稱：「我們同家屬深感悲傷。」

Chezy Levy 提到：「目前以色列衛生部已成立調查委員會調查此事，初步結果顯示，該名長者的死亡原因和疫苗並無直接關係。」長者的家屬公開表示，切勿將死亡與新冠疫苗聯想在一起。

以色列健康組織 Midaat 表示，可能會傳出不幸的情況，但我們不應從中推斷出疫苗的安全性，而是應該鼓勵 (輝瑞) 製藥公司在藥品審批過程中保持應有的透明度。成千上萬的大型試驗中，死亡可能與試驗沒有任何聯繫，但輝瑞等公司必須通報這些死亡數據。

目前以色列優先為醫護人員、60 歲以上長者和罹患慢性病的族群接種疫苗。

截至週一，以色列已為 38 萬人民接種第一劑疫苗，預計一個多月內為 225 萬以色列人民接種疫苗。據衛生部長稱，上週日已有 99,000 人接種疫苗。

截稿前，輝瑞 (PFE-US) 週一盤中股價下跌 1.34%，暫報每股 36.77 美元。