眾院通過川普2000美元紓困金提案 燙手山芋丟給參院共和黨人

美國總統川普雖然批准 2.3 兆美元紓困和聯邦預算案，但仍要求國會加碼發放紓困金，眾議院周一 (28 日) 表決通過每人發放 2,000 美元現金的紓困案版本，丟給一向反對擴大支出的共和黨人接招。另一方面，美國眾議院同日審議遭川普否決的「國防授權法」，一如預期以壓倒性票數通過法案。

民主黨占多數的眾議院以 275 票對 134 票，通過這項將現金支票從 600 美元提高到 2000 美元的提案，送交給共和黨人掌握優勢的參議院。眾院民主黨有 231 人支持、2 人反對；共和黨有 44 人支持、130 人反對。

共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 並未立即回應對加碼提案的看法；他周日對川普簽署 2.3 兆美元紓困和聯邦預算案表達歡迎之意，但並未對加碼紓困支票發表任何意見。

川普周日簽署紓困法案，讓美國上千萬人繼續領取失業補助、並避免聯邦政府關門，但未改加碼紓困金的要求，但參議院大多數共和黨人都不願擴大支出，之前連 1200 美元的紓困現金提議也反對。

川普上周日之前遲遲不願簽署國會和財長梅努欽達成共識的紓困案，批評每人發放 600 美元紓困金「低得可笑」。

總統當選人拜登則是早就呼籲，等他上任就會推動更多刺激計畫。他周一表示自己支持 2000 美元紓困金的提案。

國會推翻川普對國防授權法的否決

美國眾議院同日審議遭川普否決的「2021 國防授權法」，一如預期以超過三分之二票數通過法案，麥康奈爾說，參院也會在周二推翻川普的否決。

國防授權法先前眾院和參院都獲得壓倒性票數支持，因此推翻川普否決權的結果已在意料之中。

規模 7410 億美元的國防授權法關乎新一年度的國防預算，川普多次揚言否決，斥之為送給「中、俄的禮物」，而且遲遲不修正「通訊端正法」當中讓大型科技公司享有言論免責權的條款，構成嚴重的國安風險。