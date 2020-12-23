川普要求每人發2000美元 民主黨：本周就來投票吧！
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美國國會終於通過財政刺激計畫並送交美國總統川普簽署，但川普不滿，周二 (22 日) 晚間表示發放給個人的金額應提高到 2000 美元。此一說法立即得到民主黨人的支持，並呼籲在本周就進行投票。
市場原本預計川普會快速簽署刺激方案，但他卻在推特發布影片，抨擊國會達成的協議，要求提高到 2000 美元或是一對夫妻 4000 美元，並表示，「國會最新規劃並送到我桌上的法案，和我預期的差太多，真丟臉。」
眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 很快在推特上回應，表示共和黨人一再拒絕透露總統想要的現金發放金額，「最終，總統想要派發 2000 美元—民主黨人一致同意準備於本周將其付諸表決。我們行動吧！」
國會最新通過的法案，將疫情紓困資金，與對個人及企業的經濟減免將結合，包括每週 300 美元的臨時補充失業救濟金，以及 600 美元的直接刺激金，並為遭受重創的企業提供新一輪補貼。
在參議院，少數黨領袖 Chuck Schumer 表示，他本來就希望將 2000 美元的支票加在最近的刺激計劃中，但共和黨人阻止了它。他呼籲川普應該先簽署法案，然後立刻再提供美國人更多的援助。
Schumer 說：「也許川普最終可以讓自己變得有用，並讓共和黨人不再阻止它。」