〈台股盤前〉外資加班擴大買超 多頭點火力拚紅盤封關

在內資作帳行情引爆下，台股昨 (28) 日集團股作帳行情火熱，指數大漲 151.65 點，以 14483.07 點作收，續寫歷史新高。法人指出，國際股市仍處高檔震盪，台股創高後可能有明顯壓力存在，加上昨日成交量低於月均量，且電子股成交比重低於 7 成，短線雖有機會維持強勢，但可能很快就會進入橫向整理格局。

美國總統川普正式簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案下，美股周一蘋果領軍大漲，聯電 ADR 暴漲逾 4%，道瓊、標普、那指三大指數同創新高，惟費半指數小跌作收。

市場消息方面，鋼市熱到發燙，國際鐵礦價格連續九周上漲，全年至今漲幅逾 80%，全球第三大鋼企日本製鐵公司已暫停承接明年 1 月現貨板鋼訂單，以緩解供貨壓力，十餘年來罕見，搶購鋼料風潮正在全球蔓延。

日媒報導，任天堂遊戲機 Switch 因上游晶片供應不足，恐面臨減產命運；由於 Switch 熱銷供不應求，任天堂在今年 11 月才將今年度銷售量目標上調 26%，卻因零組件缺貨而交不了單，任天堂恐成為近期首家因零組件缺貨而無法達標的品牌廠，市場憂心，台系相關供應鏈旺宏、原相、鈺太、偉詮電、鴻準等營運恐受波及。

緯創位於印度納爾薩普爾的 iPhone 組裝廠日前因暴動而停工，據印度媒體報導，卡納塔克邦勞工部長 Shivaram Hebbar 表示，預計將在未來 20 天內重啟生產，並恢復全面運作。

國內造紙三雄掀開成本壓力鍋，陸續在中國、越南、台灣三地喊漲，在台灣，繼二哥永豐餘喊漲後，龍頭廠正隆也全面喊漲。法人估，正隆與永豐餘的成本結構相似，漲幅可能落在 15％上下，但漲價產品線更廣，涵蓋工紙、紙箱，明年 1 月中旬、農曆年前可望起漲。

國泰證期分析師蔡明翰指出，受到美國政府通過刺激經濟方案，資金行情簇擁下，帶動台股再創高，但相對國際股市仍處高檔震盪，台股創高後可能有明顯壓力存在，加上台股昨日成交量低於月均量，且電子股成交比重低於 7 成，短線雖有機會維持強勢，但預期可能很快就會進入橫向整理格局。

