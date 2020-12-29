玉山金控連4年獲「MSCI ESG Ratings」AA評級 台灣金融業最佳

MSCI 最新公布 2020 年「全球基準指數（MSCI ACWI Index）」成分股的「環境、社會與公司治理評級（MSCI ESG Ratings）」，玉山金控 (2884-TW) 以優異的綜合表現榮獲台灣金融業最高的 AA 評級，於全球銀行業中排名領導者地位（ESG Leader），且連續 4 年獲得 AA 評級的成績亦創下國內金融業最佳紀錄。這也是玉山金控今年繼連續 7 年入選「DJSI 道瓊永續指數」、連續 4 年入選「富時社會責任新興市場指數」後再次獲得國際 ESG 評鑑機構的高度肯定。

MSCI ESG Ratings 為國際主要的 ESG 評鑑機構之一，由 MSCI 旗下的 ESG 研究團隊負責運作執行，評級對象涵蓋 MSCI 各類指數的成分股，總計已逾 8700 家企業。研究團隊的評量方法以環境、社會及治理 3 大領域為基礎，並進一步細分出氣候變遷、人力資源、公司治理等 35 項重要議題，最終依據企業整體表現給予 AAA 至 CCC 的評級，用以衡量企業長期經營的韌性，目前評等已被許多國內外投資人納入投資的決策考量。

2020 年全球銀行業共有 192 家企業參與 ESG 評等，在 7 項銀行業主要的評鑑項目中，玉山金控有超過半數項目的表現良好，特別是在公司行為、人力資源發展及隱私與資訊安全等面向獲得優異成績，展現永續經營的成果。

同時評等報告指出，玉山在環境衝擊控制項目進步顯著，積極將氣候變遷風險融入長期經營策略，並發展綠色金融，包括落實責任投資、責任授信、零碳信用卡等政策。此外，研究團隊也提出精進建議，例如針對離職理專事件，評估雖屬輕微影響，後續仍可強化相關管理措施以提升風控能力。

玉山銀行董事長黃男州表示，獲獎是榮譽也是責任，玉山在業務發展的同時，將持續關注利害關係人的權益，透過長期不斷的精進與努力，期望能為社會創造更多價值，針對不足之處，玉山以負責任的態度深自檢討並積極改善，建立有紀律的風險管理文化與機制，朝向永續發展的目標邁進。