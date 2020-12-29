若併日盛金成功 富邦將超越霖園成台灣第一大集團

富邦金 (2881-TW) 擬公開收購日盛金 (5820-TW)，CRIF 中華徵信所表示，2019 年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為 1960 億元，如果併購成功，富邦集團的資產總額、加上日盛金控的資產總額 3500 億元，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。

CRIF 中華徵信所表示，霖園集團自 2002 年登上台灣第一大集團，在此之前，一直是台塑集團為龍頭，一旦富邦金併購日盛金成功，富邦集團將擠下霖園第一大集團寶座，再度改寫台灣集團史，成為繼台塑集團、霖園集團之後第三個登上台灣集團龍頭寶座的集團。

CRIF 中華徵信所認為，以過去幾年日月光公開收購矽品、佳世達公開收購明泰科技和聚碩、大聯大公開收購文曄科技都成功的案例評估，富邦金想要公開收購日盛金的成功機率應該相當高，可以拭目以待。

不過，CRIF 中華徵信所也指出，由於富邦集團為綜合性集團，集團旗下事業體除了富邦金控外，版圖涵蓋廈門銀行 (今年第 2 季資產總額達 1.15 兆元新台幣，已在大陸 A 股上市)、電信事業 (台灣大哥大)、有線電視 (凱擘有線電視)、建設 (富邦建設) 等事業體。

即使富邦集團登上台灣第一大集團寶座，國泰金控 (2882-TW) 仍然是國內第一大金控，因富邦金控和國泰金控的合併資產總額差距仍有 1.25 兆元左右的差距，依舊難以撼動國泰金控在金控業的龍頭地位。