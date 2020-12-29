竹苗、台中降雨創52年新低水情轉橙燈 明年一期稻作停灌

旱災中央災害應變中心今 (29) 日召開第 5 次工作會報，經濟部長王美花表示，評估至明年 6 月底前降雨偏少機率仍大，決定明年新竹、苗栗、台中地區一期稻作停灌，水情燈號也將從 1 月 6 日起調整為減量供水的橙燈。

王美花指出，近期降雨仍以台北、宜蘭地區為主，區域調度創下歷史新高，根據中央氣象局資料，6 月至今新竹至台中地區降雨不到 800 毫米，為近 52 年來最低。

桃園地區石門水庫則因近期加強節水調配、近期降雨，蓄水略為回升，旱災應變中心指出，一期稻作是否全部停灌或部分供灌，將視水情滾動檢討，並在明年 1 月 5 日工作會報上討論決策。

王美花表示，為延長水庫供水時程，力求明年枯水期結束前 5 個月以上公共給水穩定，將加大節水力道採取進一步節水措施，決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作灌區約 2.9 萬公頃停灌。

王美花進一步指出，目前新竹、苗栗、台中地區水庫，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫等蓄水量僅約 1.2 億噸，換算蓄水率僅約 2-3 成，已無法滿足明年一期稻作灌溉用水約 4 億噸需求。

新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月 1000 度以上工業大用水戶節水 7%，科學園區、工業區及加工出口區則由科技部、工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水 7%，每月用水量超過 1000 度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等其他非生活必需用水，則減量供水從 10% 至 20%，一般家戶則仍維持夜間減壓供水。