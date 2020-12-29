【日盛投顧】盤後分析－指數高檔震盪

◆四大主軸

多 空：類股輪動快速 指數呈現高檔震盪

區 間：14,350-14,550

主 流：鋼鐵、造紙、化工、矽晶圓、IC 設計

◆大盤：指數高檔震盪

1. 美國紓困案過關，推升周二台早盤再創 14547 歷史新高點，但盤中資金持續移往傳產類股，電子族群壓抑指數上揚，終場加權指數收在 14472.05 點，下跌 0.08%。

2.OTC 指數開高震盪，半導體族領漲，尾盤上漲 0.38%，相對強勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收長上影黑 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量 2,878.61 億元，後續需維持價漲量增趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔向上，MACD 柱狀體零軸之下上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 54.52 億元；外資 - 12.09 億元、投信 - 8.22 億元、自營商 - 34.21 億元。

◆結構：資金在航運、鋼鐵、紙類等族群輪動快速

1. 航運 : 全球貨櫃輪持續缺櫃，航運相關個股 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明、2612 中航、2617 台航等利多不斷，週二早盤再度吸引資金進入，股價快速衝高，但因短線漲多，加上成交量暴增，周二股價呈現大幅波動。

2. 鋼鐵 : 國際廢鋼原料行情上揚，H 型鋼產品價格上揚，周二 2006 東和鋼鐵股價穩定上漲，同族群 2017 官田鋼強勢漲停；2031 新光鋼、2027 大成鋼抗跌。

3. 紙類 / 化工 : 今年以來全球性原物料價格飆漲，國內紙類報價喊漲，1907 永豐餘、1904 正隆、1909 榮成開高走低。此外，1718 中纖、1710 東聯股價飄高。

4. 矽晶圓 : 6488 環球晶董座表示矽晶圓後續報價不看淡，周二收盤股價上漲 6%，帶領 6182 合晶、5483 中美晶逆勢抗跌。

5. 觀盤重點：隨指數創高，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，然而台股要進入長假、避免單股重壓與追高風險；後續選股方面，具成長性的權值股、驅動 IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。