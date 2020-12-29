台股封關前爆量小跌 14500點得而復失 三大法人賣超54.51億元

台股封關倒數，今 (29) 日早盤一度衝上 14547 點，續創歷史新高，隨著高檔獲利了結賣壓湧現，指數翻黑最低來到 14435 點，盤面上，傳產族群仍扮演撐盤要角，但電子權值股表現偏弱，其中，航運股上沖下洗並爆出天量，加權指數終場小跌 11 點，收在 14472 點，成交值放大至 2863 億元。三大法人同站賣方，合計賣超 54.51 億元。

觀察籌碼動向，外資昨天買超 129 億元後，今天又轉為賣超 12.11 億元，終止連 4 買；投信同步賣超 8.21 億元；自營商也賣超 34.2 億元，三大法人合計賣超 54.51 億元。

台積電近來因外資休假交投略顯清淡，一路在平盤附近整理，收 515 元；聯電、鴻海、大立光遭到調節，下挫 1-2%；面板雙虎走勢不同調，友達賣壓加重跌逾 2%，群創逆勢翻紅；傳產族群表現相對有撐，國內鋼鐵龍頭中鋼漲逾 1%，亞德客 -KY、儒鴻、巨大漲幅約為 1-2%。

值得注意的是，貨櫃三雄今天遭遇亂流，總計爆出 140.8 萬張成交量。陽明一開盤即跳空漲停，但上午 10 點左右出現賣壓，股價爆量直線下殺，最低來到平盤價 25.4 元，觸發冷卻機制，終場仍以漲停作收；長榮同樣震盪，一度漲停、翻黑，終場以上漲 4% 作收，隨著三雄股價上沖下洗，上市運輸類股指數成交值高達 642.3 億元，創歷史天量。

全球矽晶圓需求強勁，環球晶各尺寸產能到明年上半年均維持滿載，營收可望逐季走揚，其中，12 吋現貨價已調漲，其他尺寸將逐步調漲，受利多消息激勵，環球晶股價漲逾 8%，衝破 700 元大關，其他矽晶圓廠包括台勝科、合晶均漲逾 2%。

市場資金重新轉進太陽能股，元晶強漲逾 7%，達能、茂迪、太極、聯合再生與國碩等也有 2-4% 的漲幅，頗有提前進場為明年行情卡位的意味。