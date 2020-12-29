雄獅打造中高端國旅 觀光列車行程2萬起跳

為迎接 2022 鐵道旅遊年，台鐵美學觀光列車鳴日號今 (29) 日正式啟動，雄獅 (2731-TW) 積極攜手台鐵推相關行程，由於 2 月共有 10 個觀光列車次，將推兩梯次出發的四天環島列車，行程 2-5 天不等，售價 2 萬起跳，環島行程更要價 4 萬元上下，雄獅表示，積極投入國旅，目前可說在國內看不到競爭對手。

鳴日號設有吧檯車廂。(圖：雄獅提供)

雄獅集團董事長王文傑表示，在台將全力發展軌道觀光，為提升和強化旅客體驗的服務能量，此次從行前、行中到行後的規劃，鳴日號至少已投入 350 名集團人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練。

同時，雄獅自有的觀光巴士預計擴充至 100 台，王文傑指出，未來將整合多元交通和場域，搭配台鐵 8 大區域鐵道旅遊中心的成立，全力打造如日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，看好疫情過後也可望吸引國際旅客。

鳴日號 2 月共有 10 個觀光列車次，雄獅規劃賞櫻主題列車 2-5 日的行程，並特別安排於武陵農場櫻花樹下野餐與音樂會，雄獅集團品牌策略總經理游國珍說明，2 月兩梯次 2/5、2/17 出發的 4 天環島列車，有別於國旅單一客源地，同一列車旅客可從新烏日或南港站始發，回程也可選擇不同點下車，採郵輪多母港停靠模式。

游國珍強調，疫苗全面施打完畢需要時間，明年出境旅遊機率恐怕還是 0，預估旅遊市場要到 2024 年才會恢復過去正常水準，在疫情期間積極投入國旅市場布局後，一旦跨境旅遊恢復，雄獅將會同時是國旅、出境旅遊市場的最大旅行社，更加領先競爭同業。

台灣鐵路管理局正分階段陸續建置 8 大區域鐵道旅遊中心，第一階段為南港、花蓮、枋寮、新左營、新烏日，第二階段為基隆、羅東和台東，而台鐵史上首座禮賓候車室位於花蓮。