觸控顯示器廠富動明登興櫃 看好數位教育、防疫商機

觸控顯示器廠富動科技 (6813-TE) 將在明 (30) 日登錄興櫃，看好明年數位教育發展、防疫零接觸商機延續，將持續專注數位教育、防疫、博奕、健身與視訊會議等商用利基市場，明年營運不看淡。

富動表示，台灣近年大力推動數位智慧發展計畫，其中看好校園電子化互動式教具、多樣化教育軟體將取代傳統手寫黑白板，至 2023 年市場產值可望上看千億元，未來發展可期，另外，也陸續通過 ISO9001、ISO14001、ISO45001 等品質認證，加上台灣 BSMI 認證、ISO13485 醫療器材品質保證，可望進一步取得國際品牌大廠代工加工訂單，挹注營運。

富動長期深耕大尺寸觸控顯示器，包括紅外線觸控式、教育用觸控顯示器、工業電腦觸控、醫療、防疫機等，互動式應用領域則涵蓋數位教育、商用會議、健身娛樂、戶外看板、廣告機、電視牆等；目前主要生產基地位在桃園蘆竹，共有三條自動化生產線。

富動今年 10 月也透過現金增資，引進策略性投資人銘旺科技 (2429-TW) 進行上下游垂直整合，目前銘旺科約持有富動近 3 成股權，有助降低採購成本、強化集團成長動能。

富動成立於 2009 年，實收資本額為 1.26 億元，營運方面，累計今年前 11 月營收達 1.6 億元，上半年稅後純益 448 萬元，每股純益 0.69 元；產品營收比重，顯示器占比達 85%，代工加工費 14%、料件與其他則占 1%。