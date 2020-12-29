晶技成立專責公司晶創 強攻汽車應用市場

電動車市場崛起，將大幅改變傳統汽車電子供應鏈生態，除特斯拉外，蘋果也宣示將推出電動車 Apple Car，台灣石英元件龍頭廠晶技 (3042-TW) 董事會今 (29) 日也通過，將在寧波設立轉投資公司晶創科技，強攻汽車應用市場。

晶技此一新投資案，主要是透過在寧波已成立的台晶電子，投資 1 億元人民幣 (新台幣 4.31 億元) 設立晶創科技，主要仍以專責開發電動車在內的車用市場。

晶技規劃在寧波台晶電子廠區，設立車用頻率元件專用設備，並將以在地法人的型態，進一步切入中國電動車供應鏈。

晶技今年營收將突破 110 億元，創新高，但晶技過去搶攻 Tier2 汽車電子廠的客戶採購，久攻不下，汽車應用比重始終無法跨過營收占比 5% 的門檻；而因全球電動車市場受各國政府政策鼓勵而崛起，且在設計上與內燃機汽車不同，在偏重電子設計中，晶技頻率元件可望隨新車種開發，進一步切入電動車。

晶技董事長林萬興指出，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，目前客戶涵蓋美國及中國電動車大廠，估汽車應用頻率元件在晶技的營收占比，2-3 年內將倍增至 10%。