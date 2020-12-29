分析師：無論有無收緊貨幣政策 美股熊市仍可能發生

投資界現階段共識在於，美國聯準會 (Fed) 對於重振經濟的堅定態度，將為股市帶來支撐。然而，有分析師認為，熊市仍有可能伴隨貨幣刺激出現，

為幫助美國經濟度過疫情危機，Fed 承諾將用盡一切工具以支撐經濟，除了將利率維持在接近 0% 外，每月還進行數百億美元的購債計劃，在債券價格上揚同時壓低殖利率，促使投資人湧向提供高報酬的高風險債券，以壓低借貸成本，鼓勵消費者和企業進行貸款或支出。

然而，有分析師認為，熊市不一定只會發生在收緊貨幣政策之際。Ned David Research 創辦人 Ned Davis 即表示，既使 Fed 沒有收緊貨幣政策，熊市也可能形成。

貨幣緊縮政策指的是 Fed 透過上調聯邦基金利率或減少購債規模，來削減貨幣供給，以防市場熱錢太多引發通膨壓力。

Davis 發現，雖然 Fed 在 1962 年、1987 年和 2000 年並未實施貨幣緊縮，美國卻陷入熊市。舉例來說，2000 年 Fed 下調利率之際，熊市仍持續發生，聯邦基金利率在 2000 年底達到 6.5％的高位後，到了 2003 年底卻僅剩不到 1％，在 2000 年 9 月至 2003 年 3 月這段期間，標普 500 指數跌約 44％。

儘管如此，Glenmede 投資長 Jason Pride 認為，現階段美國通膨和市場通膨預期依舊相對溫和，且低於 Fed 設定的 2.0-2.5％區間，不太可能出現通膨和利率飆升情況，股票估值也處於合理狀態。

Davis 稱：「不要和 Fed 作對，更重要的是，要順著行情交易 (Don’t fight the tape.)。」前者指的是當 Fed 實施寬鬆貨幣政策時，投資人不應出售股票，後者意指，股票近期漲勢通常預示著未來漲勢。

自 1968 年以來，在財務狀況溫和、Fed 維持寬鬆且標普 500 指數交易價高於 12 個月移動均線的年份中，標普 500 指數年均報酬率平均為 18％。當兩種條件不一，或條件均未發生時，年均報酬率為 4.5％。

然而，Davis 認為仍有出現熊市的可能性。

他表示，若標普 500 指數自上週四的 3702 點高位下跌 7.2％，賣出股票便是好主意。若該指數較上週四收盤價漲 8.4% 至 4021 點，則建議買入。

「若出現賣出信號，相較於股票，商業票據、短期和低報酬率公司債的表現可能更加優異。」Davis 稱道。