高盛：紓困法案帶來助益 上調美國第1季GDP增速至5%

在川普終於簽署規模達 9000 億美元的新一輪財政刺激後，投資銀行高盛發表樂觀報告，認為這將推升美國 GDP 成長，並將明年第一季美國 GDP 增速預測由 3% 調升至 5%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在周一 (28 日) 的報告中，上週美國第一季 GDP 預測，表示這很大程度是由於 600 美元刺激支票的推動，除此之外，他也將 2021 年全年 GDP 增速由 5.3% 上調至 5.8%。

報告指出，雖然財政刺激的影響重大，但預計消費者會在全年平均分配這些額外收入。以短期來看，新一波疫情及州與地方政府的支出限制，仍可能影響支出，收入大幅增長對支出的影響將比以往更加滯後。

近 9000 億美元紓困分配 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛的預測是基於每人 600 美元的直接現金發放，Hatzius 表示，如果國會在爭執中，以某種形式滿足了 2000 美元的刺激支票要求，對經濟還能有更強勁的推動。

高盛看好明年經濟成長 (圖表取自 Zero Hedge)

相較於高盛的樂觀，華爾街其他經濟學家採取了更為審慎的態度。他們的論點是，法案只是在陷入困境的美國經濟中，堵住一個漏洞，而無法為可持續成長奠定基礎。

RSM US LLP 首席經濟學家 Joe Brusuelas 指出，這稱不上刺激做為，只能算是對這個假期期間需要它的美國人民，給予直接援助。

摩根大通經濟學家更為悲觀，認為明年美國第 1 季經濟成長為萎縮 1%，理由是疫情復發、經濟封鎖，不過這一預測在 1 個月之前，當時刺激方案仍陷膠著。