中國未來貨幣政策「穩」字訣 不急轉彎

中國人行公布第四季貨幣政策委員會會議內容，會中指出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，要保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時效，保持對經濟恢復的必要支援力道，政策「穩字當頭，不急轉彎」。

會中提到將綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模漲幅與名目經濟成長率相匹配，保持總體槓桿率基本穩定。

同時要加大對科技創新、小微企業和綠色發展的金援，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃。

此外還強調，要繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力，促進企業綜合融資成本處於穩定中下滑的趨勢。引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民企的支持與民企對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。

外界認為「穩」字為新一年度中國人行貨幣政策的核心，在今年中國擴大財政與貨幣政策之下，中國槓桿比率上升，明年如何在「穩」字訣中去槓桿，是市場觀察重點。

法人圈認為中國人行預告「寬貨幣 + 緊信用」將是明年貨幣政策的組合拳。同時為了提早預判去槓桿可能帶來的金融市場波動，人行強調會做好跨周期政策設計。

