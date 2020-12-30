〈台股盤中〉航運熄火 鋼鐵、塑化支撐多頭 指數衝14544點新高

台股今 (30) 日改由塑化、鋼鐵領軍撐起多頭，在台塑四寶支撐下，早盤開高小漲 37.45 點，高點來到 14523.49 點，儘管電子族群熄火，但仍守住短期均線，並未跌破昨日黑 K 低點，早盤高點一度衝上 14544 點、上漲 71 點，但因買盤態度觀望，成交量恐跌破 2500 億元。

報價走揚帶動塑化族群股價翻紅，包括台塑、南亞、台塑化與台化股價同步上揚，其中台化盤中上漲逾 2% 表現相對亮眼；另外，台達化今天在買盤大增盤中交易量增至 2.6 萬張，股價大漲近 4%，國喬、台苯盤中也有 2% 以上漲幅。

鋼鐵族群中新鋼、春雨早盤雙雙亮起漲停紅燈，其中新鋼早盤股價突破 5 日均線，直接鎖在 15.45 元漲停價，春雨早盤雖也一度攻上漲停，但不敵獲利了結賣壓，開盤不到半小時隨時打開漲停，但盤中仍有 8% 以上漲幅。

其他包括佳大盤中強漲 7% 以上，燁興、官田鋼盤中大漲逾 5%，彰源、燁輝、中鴻、允強、運錩今天是買盤競逐重點，盤中分別有 2%~4% 漲幅。

昨日爆量強漲的航運股今天則相對轉弱，指標個股長榮盤中爆出 14 萬餘張交易量，股價大跌 3% 暫收在 37.2 元來到波段新低，陽明股價盤中賣壓沉重，股價重摔近 8%，萬海盤中也有 4 萬多張交易量，盤中下跌逾 2%，股價同樣跌至波段新低點。

三星決定延後關閉 LCD，壓抑面板族群漲勢，面板雙虎友達、群創盤中重挫逾 3%，彩晶盤中也有 3% 以上跌幅，表現相對疲弱。

法人指出，目前適逢外資放假期間，大盤主要靠內資力撐，從目前盤勢來看，資金主要鎖定傳產族群中基期偏低的中小型股進攻，電子股相對疲弱，但預期外資歸隊後，可望鎖定電子族群重新布局。

