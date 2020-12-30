〈焦點股〉卡位寒假概念股 遊戲族群全線大漲

台股今 (30) 日開低走高，電子、金融、傳產齊揚，帶動指數續寫歷史新高，盤面上，「宅經濟」題材的遊戲股成為資金追捧焦點，全線上漲，鈊象 (3293-TW) 直奔漲停價 774 元，創近 2 個月新高，宇峻 (3546-TW)、歐買尬 (3687-TW)、網龍 (3083-TW)、辣椒 (4946-TW)、華義 (3086-TW) 等，盤中也都亮燈漲停，頗有卡位寒假概念股的意味。

在宅經濟發酵下，市場資金持續尋找題材族群進行輪動，時序進入元旦假期，寒假、農曆春節也將至，遊戲廠再度成為焦點，遊戲股王鈊象日前公告 11 月自結，在網路行動遊戲表現亮眼帶動下，稅前盈餘 3.8 億元，月增 12.2%，創今年單月新高，每股稅前盈餘 5.44 元，優於 10 月的 4.84 元。

今年受疫情影響，鈊象將事業重心從商用遊戲機轉移到網路遊戲，推升營收占比超過 9 成，帶動營收、獲利大躍進，鈊象董事長李柯柱表示，網路遊戲方面，將會努力拓展海外新市場，商用遊戲機則因疫情保守看待。

宇峻奧汀今年前三季稅後純益 2.09 億元，年增 6 成，每股純益 4.59 元，法人看好第四季在 2 款新作挹注下，營運可望攀上全年高峰。展望明年，宇峻除《三國群英傳 M》將進軍東南亞、日本等地外，第一季也將推出《三國群英傳 8》單機版，IP 授權代理的《幻世錄》，每季都有代理產品將上市，可望持續挹注營運動能。

今日電子權值股回神，盤面上具有題材的中小型股也表現活跳跳，其中，遊戲股每年寒暑假都有題材，隨著元旦、春節假期將至，加上國際疫情仍嚴峻，遊戲業者摩拳擦掌，希望再帶動一波營運成長動能，除鈊象亮燈漲停外，網龍、歐買尬、宇峻、昱泉 (6169-TW)、辣椒、華義、傳奇 (4994-TW) 盤中也都攻上漲停價，橘子 (6180-TW)、智冠 (5478-TW)、大宇資 (6111-TW) 及隆中 (6542-TW) 等，漲勢也相當強勁。