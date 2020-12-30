漲勢凌厲 美小型股還會漲嗎？

代表美國小型類股的羅素 2000 指數一度突破 2,000 點大關，從 9 月底以來漲幅高達 32.7%，遠高於標普 500 指數的 11.5%。美國小型類股從大跌、漲幅落後大型類股到逆轉，強勁漲勢讓不少人重新關注起波動度較大的小型類股。但明年美國小型類股能夠繼續跑贏大型類股嗎？未來潛在漲幅又有多少？

1. 經濟快速復甦，有利小型類股獲利回升

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採羅素 2000 指數，資料日期: 2020/12/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

相較於業務範圍遍及全球的大型類股，美國小型類股與美國本身經濟關聯程度更高，也更能反映美國自身景氣循環狀況。從上圖可看出，美國小型類股每股盈餘與美國領先指數年增率走勢相仿，當美國領先指數年增率觸底反彈時，美國小型類股每股盈餘往往也會跟隨轉佳。目前美國經濟領先指數年增率已經從 4 月份的 - 13.2%，升高至 11 月的 - 2.2%，加上主要投資機構對美國明後兩年經濟成長率預估的平均值分別為 4.0% 與 3.1%，美國小型類股每股盈餘於明後兩年持續好轉機率高。

2. 經濟由衰退進入復甦，小型類股表現剛開始

以美國全國經濟研究所的定義來看，美國目前處於經濟衰退期。但若從可預測經濟衰退何時結束的紐約聯邦準備銀行未來 12 個月衰退機率預估來看，美國經濟離步出衰退只剩一步之遙（詳情可參閱如何用景氣週期，擴大收益？）。從 1979 年以來美國 5 次步出經濟衰退的紀錄來看，經濟衰退正式結束後一年，美國小型與大型類股平均上漲 9.1% 與 3.3%，結束後三年平均上漲 47.9% 與 30.0%。衰退結束後一年，美國小型類股每次都打敗大型類股，後兩年與三年，只有 1982 年小型類股表現落後 4%，其他 4 次仍然都是小型股獲勝。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採羅素 2000 與標普 500 指數，資料期間: 1979-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 避險情緒下降，小型類股更吃香

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，資料日期: 2020/12/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

除了從企業獲利改善與景氣週期的角度外，避險情緒是另一個小型股將繼續跑贏的原因。從 1979 年以來，美國小型類股與大型類股滾動一年標準差分別為 19.8% 與 15.7%，平均報酬率分別為 10.5% 與 10.0%，最大報酬率分別為 92.0% 與 53.4%。小型股在波動度提高的情況下，只帶來略高一點點的平均報酬，因此，只有在避險情緒極低、投資人勇於承擔風險以追求更高收益時，小型類股才會有超好表現。目前可衡量避險情緒高低的恐慌指數為 21.7，隨著經濟復甦與不確定性降低，預料將逐漸回到過往 10 至 15 的水準，而小型類股也有機會受益並繼續跑贏大型類股。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

跟著週期走，美國小型股表現剛開始

我們看法與 9 月及 10 月時的兩篇文章一致（美國會有二次衰退嗎？、為何大選前該佈局美股？），美國再次陷入經濟衰退機率低，跟隨景氣週期投資是最合理的策略，而美國小型類股基金將是未來數年的合適選擇。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

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