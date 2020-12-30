〈2021美股展望〉晶片股明年看俏！瑞穗分析師首選這幾檔個股

費城半導體指數今年來漲約 50%，跑贏標普 500 等主要指數，瑞穗證券分析師認為 2021 年還能繼續上漲，助力包括全球經濟復甦，汽車製造商恢復元氣、體質轉強，以及 5G 需求。

瑞穗晶片業分析師 Vijay Rakesh 說，依據他統計的歷史趨勢，過去 20 年來，晶片股每一年漲幅都打敗國內生產毛額 (GDP) 成長，不受經濟低迷影響。經濟成長普通時期，晶片股漲幅領先 GDP 增幅 21 個百分點；費半成分股企業的營收增幅，也領先 GDP 約 10 個百分點。

除了全球經濟復甦，瑞穗團隊預測汽車產業 2021 年將成長 14%，從疫情和關廠造成的大幅下滑中反彈。生產汽車晶片的廠商將受益，愈來愈多汽車採用輔助駕駛系統以及電池技術，這兩項技術將使每輛車使用更多晶片。

不只如此，拜登政府上任後將大力推動綠能和氣候政策，在全美替電動車建置 50 萬個充電站，也有利電動車銷售。

Rakesh 調高以下兩家汽車晶片製造商目標價，且預測兩者將是汽車業可能的併購目標：

安森美 (On Semiconductor)(ON-US) 目標價從 34 提高到 36 美元。

朗格 (Allergro Microsystems)(ALGM-US) 目標價從 28 調升到 30 美元

手機晶片受益股：高通、博通、思佳訊、美光、輝達

5G 技術將帶動晶片需求攀升，Rakesh 預測，從 5G 技術的運作方式來看，新的旗艦手機將需要額外 20% 的射頻晶片，大眾市場手機需要額外 40-50% 的射頻晶片。

他看好三檔射頻晶片相關個股：高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、思佳訊 (SWKS-US)，並且都給予「買進」評等。

Rakesh 也預期美光 (MU-US) 將因手機儲存容量增加、DRAM 價格觸底反彈而受益，將其目標價從 75 美元提高到 85 美元。

輝達 (NVidea)(NVDA-US) 也在 Rakesh 清單中。他說：「雖然輝達估值比較高，但我們相信，輝達是資料中心加速的領導者，人工智慧 (AI) 有潛力發展成 1000 億美元的市場，但目前還在起步階段。」

生產 5G 基地台的廠商較不被 Rakesh 看好，原因是中國需求放緩，美國電信商如 Verizon 也不太投資。