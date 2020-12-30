【日盛投顧】指數再創新高

◆四大主軸

多 空：電、金、傳齊發力 加權指數再創新高

區 間：14,500-14,850

主 流：塑化、金融、軟體、IC 設計、網通、被動元件

指標股：6505 台塑化、1326 台化、1301 台塑、1301 台塑、2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金、4994 傳奇、6183 關貿、2344 華邦電、5269 祥碩、3532 台勝科、2345 智邦、2327 國巨、3138 耀登、3083 網龍、3228 金麗科、3293 鈊象、4968 立積

◆大盤：指數再創新高

1. 美國創高後拉回，周三台股早以小高盤開出，在半導體、金融、台塑四寶、鋼鐵等族群齊力推升，終場加權指數收在 14687.70 點，上漲 1.49%，再創收盤新高價。

2.OTC 指數開高震盪，半導體、生技族群領漲，收盤上漲 1.02%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收長紅 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：成交量 2,634.25 億元，後續仍需維持價量勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下，MACD 柱狀體高點下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 317.39 億元；外資 + 267.22 億元、投信 - 6.82 億元、自營商 + 57.00 億元。

◆結構：電、金、船齊力發功

1. 電子股 : 相關族群整理多日後，周三由半導體族群領先發動攻勢，晶圓代工雙雄緩步走高；記憶體的 2344 華邦電、2337 旺宏早盤表現強勢；矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、3532 台勝科等尾盤收高；IC 設計中，3169 亞信、3228 金麗科、6462 神盾、3529 力旺等轉強表態。此外，時序也進入寒假，市場資金提前布局 4994 傳奇、3083 網龍、3293 鈊象等。

2. 金融股 : 2020 年台股只剩最後兩個交易日，漲幅落後的金融股族群，30 號在 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金等壽險金控帶隊，收盤金融保險指數上漲 2.21%，是創高的主要功臣。

3. 傳產股 : 多日強勢的航運類股持續出量震盪，2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等拉出下影線，後續追蹤買盤是否退守；原物料中，鋼鐵龍頭 2002 中鋼量出續漲，2017 官田鋼收盤上漲 6% 以上。紙類則個股表現。塑化族群資金移往大型的台塑四寶。

4. 觀盤重點：隨指數創高，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，然而台股要進入長假、避免單股重壓與追高風險，後續選股方面，具成長性的權值股、驅動 IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

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