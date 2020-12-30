〈台股盤後〉封關前夕驚驚漲逾200點再創高 離14700點僅差臨門一腳

美股期貨電子盤走揚，亞股也普遍上漲，在 2020 封關前夕，台股今 (30) 日延續連日來多頭格局，開低走高，由權王台積電回神領軍電子、傳金權值股同步強漲，指數連 3 日改寫收盤新高，終場大漲 215.65 點，收在 14687.7 點，朝 14700 點叩關，成交量 2617.61 億元。

電子權值股同步回神，台積電早盤開低後，一路走強，終場上漲 1.94%，收在 525 元，改寫收盤新高價；鴻海、聯發科、台達電、大立光及聯電齊揚，漲幅均超過 1%。

台塑四寶受惠產品價格走強，加上集團作帳行情發酵，台化、台塑化大漲超過 3%，南亞、台塑漲幅也超過 2.8%，領軍其他塑化股走揚，台達化、國喬表現也都不俗。

金融族群表現同樣亮眼，新光金、富邦金漲幅超過 3%，玉山金、永豐金、中信金、國票金、元大金、華南金、開發金、第一金、國泰金漲幅全都超過 2%。

遊戲股受惠寒假旺季題材帶動，多檔個股亮燈，昱泉、辣椒、華義、網龍、傳奇、歐買尬、宇峻同步漲停。

反觀近來表現強勢的散裝航運族群，今日則遭賣壓襲擊，中櫃、益航跌幅逾 4%，四維航、新興跌幅也超過 3%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股大漲創新高，但盤面價量仍偏弱，成交量低於月均量、電子成交比重低於 7 成，且僅剩一個交易將封關，預期指數將進入震盪整理格局。