台達電儲能系統完成驗收 成彰濱光電場首家併網廠商

電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 今 (30) 日宣布，在彰濱太陽光電場建置的 1.5MW/1.5MWh 儲能系統，已於本月完成驗收，正式交付工業技術研究院啟用，也是彰濱光電場儲能廠商中，首座通過工研院驗收、併網啟用的業者。

台達電認為，在能源轉型政策與產業引領下，電力能源將轉變為下世代的科技產業，再生能源發電佔比提高、台商回流設廠與半導體業加碼投資、電動交通帶動大量用電需求等，都將為電網帶來挑戰。

而彰濱光電場儲能系統，也是台達電在台灣第四套百萬瓦 (MW) 級儲能系統，從建置初期的專業設計、規劃，以及模擬預測，打造一站式解決方案，後續保固也由台達電在地儲能服務團隊負責。

台達電指出，此次彰濱光電場儲能解決方案中，採用全新的戶外型電池機櫃組與 MW 級戶外型功率調節系統，開放式設計提高能量密度，可在相當於標準 40 呎貨櫃的空間中配置最高達 4 千度電的鋰離子電池系統，是傳統封閉貨櫃式電池櫃的 3-4 倍。

台達電強調，公司擁有完整自主研發、在地產製與技術支援的儲能應用解決方案廠商，在全球也擁有超過 20 個儲能系統的建置經驗，在未來台灣能源轉型的過程中，可攜手業界夥伴供應電業與工商用電大戶高效穩定的儲能系統。