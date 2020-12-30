台灣洽購近2000萬劑新冠疫苗 最快明年3月可供貨

中央流行疫情指揮中心今 (30) 日表示，截至目前，我國洽購 COVID-19 疫苗總計近 2000 萬劑，包含 COVAX 約 476 萬劑、AstraZeneca 疫苗 1000 萬劑，以及另一家洽談中，預期最快明年 3 月可供貨，疫苗所需冷鏈系統也已規劃。台廠方面，僅高端疫苗 (6547-TW) 有條件核准第二期臨床試驗計畫，國光生 (4142-TW) 與聯亞生技進度較慢。

指揮中心指出，國際新冠疫情嚴峻且不斷有復燃趨勢，疫苗對於我國後續防疫至為迫切且必要，但現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取國際投資 (參與 COVAX 機制)、逕洽廠商購買及國內自製等多元方案同時進行，以分散風險，盼儘速取得安全有效的疫苗，提供國內風險族群使用。

指揮中心說明，我國已透過參與 WHO、GAVI、CEPI 主導的 COVAX 機制，洽購約 476 萬劑新冠疫苗，同時洽購阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與牛津大學合作研發的疫苗 1000 萬劑，另外還有一家洽談中，總計近 2000 萬劑。

指揮中心預估，疫苗最早可能供貨時程為明年 3 月，所需的冷鏈系統也已規劃，同時尚與數家進行第三期臨床試驗的疫苗廠商持續洽談中。為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約 65% 人口之需求劑量，以每人接種 2 劑估算，預計購置 3000 萬劑疫苗，並以公費方式提供醫事人員、防疫人員等風險族群優先接種。

關於國內 3 家疫苗廠的進度，指揮中心指出，高端疫苗獲有條件核准第二期臨床試驗計畫的執行；國光公司從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗；聯亞生技預期明年 1 月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。

由於國外疫情緊迫，部分國家已開始施打緊急授權使用的 COVID-19 疫苗，但疫苗於社區大量接種仍存在諸多未確定的風險。指揮中心強調，將持續蒐集國外疫苗施打狀況及因應作法，以更清楚掌握安全性及有效性等資料，同時研訂國內接種實務作業準則及部署規劃。