研究：英國須每週200萬人接種疫苗 以避免第三波疫情爆發

據倫敦大學衛生與熱帶醫學院 (LSHTM) 的一項研究顯示，英國必須每週平均為 200 萬人接種疫苗，才能避免第三次新冠肺炎疫情的爆發。

數據顯示，截至本週一 (28 日)，英國新冠肺炎死亡病例數超過 71,000 人，確診病例數超過 230 萬例。LSHTM 的研究指出，只有全英國進行第 4 級封鎖，在一月關閉學校，並且每週進行 200 萬人的疫苗接種，才有可能 ICU 尖峰的負擔降低到第一波疫情峰值以下。

研究中表示：「在沒有大規模疫苗接種的情況下，2021 年的確診病例數、住院數、ICU 病床率和死亡病例數可能會超過 2020 年。」

英國在上周末發現新變種病毒，使得倫敦等地區陷入更嚴格的防疫封鎖措施當中。變種病毒株「B.1.1.7」使得病毒傳染力增加 70%，並對兒童更具傳染力，導致該國實行了更嚴格的 4 級防疫限制，在一年中最繁忙的購物季期間，許多商店被迫關閉。同時，有超過 40 國對英國發出飛航禁令，連帶影響該國貨運和某些食品向英國的運輸。

知情人士表示，阿斯利康 (AZN-US) 和牛津大學生產的新冠肺炎疫苗有望在近日獲得英國批准。阿斯利康執行長 Pascal Soriot 表示，研究人員認為，雖然還需進行更多測試以確保提高疫苗功效，但認為阿斯利康疫苗應該對變種病毒仍有效。

本月初，英國成為全球首個批准輝瑞 BioNTech 疫苗的國家。目前英國總共訂購了 4000 萬劑輝瑞疫苗，英國衛生部長 Matt Hancock 表示，預期今年年底前將能收到數百萬劑疫苗。根據英國衛生部公佈的數據顯示，從 12 月 8 日至 12 月 20 日開始啟動疫苗接種以來，已經有 61 萬 6,933 名英國公民接種了疫苗。