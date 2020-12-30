【富蘭克林華美投信】3A投資術，掌握2021多頭契機

富蘭克林華美投信 2021 第一季投資展望

3A 投資術，掌握 2021 多頭契機

利用先進科技、亞洲市場、並搭配收益配置三方並進

隨著疫苗於明年逐漸普及，經濟復甦態勢更明朗，全球逐漸走出新冠疫情陰霾。展望 2021 第一季，富蘭克林華美投信表示，儘管短線仍有新冠疫情病毒變異的影響，但對全球經濟衝擊影響最重的時間已過，建議應該保持審慎樂觀與信心，利用 3A 投資策略 (先進科技、亞洲市場及收益配置) 先做好資產配置，以掌握 2021 年第一季各類資產成長與表現的機會。

富蘭克林華美投信分析，跟隨全球低利環境、市場資金充沛，加上各國政府持續救市政策下，展望明年第一季投資可以朝 3A 方式布局，主軸利用先進科技 (Advanced)、亞洲市場(Asia) 與收益配置 (Allocation) 等三大方向搭配運用，並於 2021 年初即做好資產配置，以迎接金牛年新契機，搶進這一波多頭繼續向上的投資機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心基金經理人黃壬信認為，AI 新科技基金的投資主軸，仍將瞄準目前最新的科技趨勢，包括: 人工智慧、精準醫療與衛星物聯網三大投資主題，從全球半導體和 5G 先進設備的訂單可得知，2021 年仍為科技產品與創新技術需求大爆發的初期階段，透過創新科技與精準醫療結合，也能幫助醫療產業對全球新冠疫情做出更多貢獻。

不僅如此，拉回亞洲區域來看，因中國為今年全球少數實質經濟成長率交出正報酬的國家，富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達分析，現階段中國新冠疫情已控制，儘管北京有零星少數疫情復發，但也馬上受到政府控制、封鎖社區，做到集體檢疫與有效隔離等，預估對於中國經濟影響不大，加上明年又是十四五的政策元年，經濟維穩仍為中國政府政策重點，投資上持續看好科技、消費兩大類股、並搭配復甦的汽車與內需等產業，中國 A 股的表現可期，連帶建議投資人應趁早，以定期定額長期投資。

拉回台灣市場，儘管受到疫情衝擊，各國封城鎖國，但台灣市場受惠於科技創新與完整供應鏈，明年台股市場仍樂觀看好。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則認為，台灣明年基本面經濟成長表現預估不低於 3.28%，加上半導體產業完整供應鏈領軍，搭配全球消費市場復甦，台股多頭表現可期，建議投資人不妨繼續以選股不選市策略，逢低擇優布局。

再者，富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示，通膨持續性回溫與經濟復元皆須一段時間，主要各國央行升息機率低，緩和公債殖利率上揚壓力，預料明年升息機率偏低，故在後「yield」時代中，不妨檢視自身風險承受度，投資適度與零利率拉開距離，繼續將全球高收益債券產品納入核心收益投資組合中，以掌握中長期固定收益的來源。

總結以上，富蘭克林華美投信表示，針對明年第一季展望，雖然目前尚不知後續新冠疫苗與疫情的演化將會進展到何種程度，但投資人應對先進科技與醫療技術的快速進步保持信心，操作上應審慎樂觀，並留意本身風險承受度，利用手中資金分批逢低佈局，或持續以定期 (不) 定額方式，分散投資於 3A(先進科技、亞洲市場與收益配置)的方向，以掌握相關資產於 2021 年第一季成長與收益的表現空間。

表: 2021 年第一季展望，富蘭克林華美投信推薦基金 (如下)

資料來源: 2020/12/30，富蘭克林華美投信整理。

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