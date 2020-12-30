台股創天價還該不該進場？建議「日日扣」避免空手風險

台股今 (30) 日盤中創下 14695 點新天價、收在 14687 點收盤最高，雙雙改寫歷史紀錄，台股長線看好，多家專業機構更上看 16000 點，但對於之前因上萬點而不敢上車的空手者來說，該如何投資成了最難的課題；元大投信認為，資金行情火熱下，「空手」將是最大風險，無法掌握進場時機的投資人，建議以定期定額、甚或「日日扣」方式分批進場。

台股今年強強滾，台股基金連帶受惠，「想投資台股，但萬點之上、指數又頻創新高，還可以入場嗎？」是許多投資人心中的疑惑。

元大投信指出，沒有人能精準預測未來最高點在哪裡，現在的高點很可能是未來的低點，好比曾經台股一萬點時，許多人遲遲不敢入場，然而隨著台股一路上攻，接連攻破「萬二」、「萬三」大關，現在站在「萬四」之上時，當時不敢入場的投資人，至今很可能持續空手。

元大投信分析，台股擁有高成長性與高股息兩大優勢，向來深受外資青睞，尤其台灣在本次新冠肺炎疫情中，防疫表現優異，更是獲得國際肯定與注目，儘管近期疫情再度嚴峻，使股市震盪加劇，但可預期的是 2021 年各國央行加碼貨幣寬鬆政策，維持整體市場資金流動性，台股在國際資金挹注下也將獲得支撐。

元大投信認為，「空手將是最大的風險」，建議投資人反而應趁勢逢低布局，不確定能掌握進場時機者，建議將預計單筆投入的金額化整為零，透過定期定額方式，以分批入場分散進場時間點，如果希望加速佈局者，更可增加進場頻率，改為周周扣或日日扣。

元大投信進一步指出，投資人利用電子下單即可設定日日扣，近期隨著台股點位屢創新高，透過定期定額的方式投入，近期還可享手續費優惠，不少客戶就很看好元大台灣高股息優質龍頭基金配息機制與後續成長表現，因此以定期定額方式加碼投入，扣款金額最低 3000 元。