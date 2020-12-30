台積電站上525元改寫收盤新高價 市值攀至13.61兆元寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (30) 日一掃連日來的盤整走勢，股價開低走高，回神衝上 525 元，除平歷史新高價外，也改寫收盤新高，市值達 13 兆 6134 億元，寫新猷。

外資日前出具報告指出，台積電遭蘋果砍單及半導體產業超額、重複下單等情況。不過，董事長劉德音出面闢謠，他認為，在地緣政治、貿易制裁下，許多廠商對正常存貨定義有新的層次，不能用過去看法來下定論，現階段市況正常、供應鏈也正常。

劉德音強調，內部並未看到砍單情況，到明年上半年看起來都很好，且表現將優於過往季節性水準，不只台積電不擔心明年營運，也希望大家不要擔心。

據外媒報導，由於今年新推出的 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷，蘋果計畫明年上半年提升 iPhone 產量，較今年同期成長 30% 至 9600 萬支，也與劉德音對明年上半年釋出的樂觀展望不謀而合。

另一方面，蘋果將擴大自主研發晶片，除今年推出搭載自家處理器 M1 的 Mac 系列外，明年蘋果將再推出一系列自行研發的 Mac 晶片，法人看好，主力晶片代工廠台積電可望受惠，持續成為推升營運成長的主要引擎。

