傳赴高雄設1奈米廠 台積電：不排除但目前沒規劃

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出將在高雄設 1 奈米、埃米廠，對此，台積電今 (28) 日以董事長劉德音先前的說法回應，不排除、但目前沒有規劃。

外傳高雄市府知情官員透露，台積電將在高雄設置 1 奈米、甚至埃米 (0.1 奈米) 廠，為 2 奈米後的先進製程持續覓地，包含橋頭、路竹科學園區，都是台積電評估中長期投資設廠的考量行列。

而台積電董事長劉德音先前曾表示，台積電的佈局是深耕台灣，原則上希望在北部、中部、南部的產能佈局，各達到三分之一，今年以前大約達到此平衡。

不過，台積電今年開始在台南量產 5 奈米製程，2022 年開始，3 奈米也會在台南，等同 2024 年至 2025 年，台積電約 60-70% 的產能都在台南。

而台積電目前正在規劃 2 奈米，在新竹建置二期基地，劉德音指出，二期也許太小、不太夠，台中現有廠區旁還有擴張的彈性，若新竹基地空間不夠，可能會將一小部份產能放在台中，這是目前的下一步。

劉德音也說，未來會考慮平衡北、中、南部的需要，再下一步可能是北部的可能性居多，希望能讓工程師們安家立業，與家庭一起在北部生活；高雄以後當然會有機會，但現階段來說，達到北、中、南部平衡還是主要目的。

