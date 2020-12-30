台灣現首例變種新冠病毒 元旦起禁外國人入境、暫停來台轉機

華航日前一架自英國返台航班上有 3 名旅客確診新冠肺炎，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (30) 日表示，經基因比對，1 名發燒的少年證實感染英國變種新冠病毒，為台灣首例，因此，我國入境措施將再加嚴，從明年元旦起，禁止無居留證外國人入境，同時暫停來台轉機，觀察期訂一個月。

陳時中表示，一名台灣籍少年日前從英國搭機返台，因發燒後送醫院採檢，經實驗室基因比對，證實感染英國變種 COVID-19 病毒，也是第一起到台灣的案例，目前個案仍在醫院治療中，有相關症狀，但並不嚴重。

為防堵變種病毒侵台，指揮中心決議調整我國入境及檢疫規範，自明年 1 月 1 日零時起 (當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，並自 1 月 15 日零時起，強化入境旅客檢疫措施。

指揮中心說明，非本國籍人士若符合三大條件之一仍可入境，外籍人士需持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人之配偶及未成年子女、其他特別許可。港澳人士需持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、國人之配偶及未成年子女、專案許可。陸籍人士需持有居留證、國人之配偶及未成年子女、專案許可。

此外，指揮中心也宣布，暫停旅客來台轉機；短期商務人士縮短居家檢疫專案，除已通過審查者外，其餘恢復 14 天居家檢疫；暫停國際醫療 (特殊或緊急採專案許可除外)。

居家檢疫措施同步加嚴，明年 1 月 15 日零時起，入境旅客除須依原規定檢附登機前 3 日內檢驗報告外，也須提供檢疫居所證明 (以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須 1 人 1 戶且經切結)。入境檢疫措施將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。