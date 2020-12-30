中工土城AI智慧園區160億元聯貸案今簽約 預計2023年完工

中工 (2515-TW) 今 (30) 日完成 160 億聯貸案簽約，此聯貸案主要做為土城 AI 智慧園區開發用途，也是近年最大宗工業區聯貸案，該智慧園區預計 2023 年完工。

中工董事長朱蕙蘭表示，此次聯貸案由台灣銀行統籌主辦，參貸行包括土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、台灣企銀、彰化銀行、農業金庫及東亞銀行等 8 家官股、民營銀行踴躍參貸，總募集 160 億元，顯示出銀行業對此案的重視跟高度信心。

土城工業區 1975 年由中工負責開發完成。時隔 40 餘年，中工再推出位於園區基地面積 1.6 萬坪，總樓地板面積 10.5 萬坪的土城 AI 智慧園區，預計至少創造 1.3 萬個就業機會。

朱蕙蘭表示，中工藉由 5G+AIOT 方式，將智慧建築 (空調、電梯運行、照明、給排水、消防、能源及安防)、智慧工廠、智慧物流導入廠房規劃中，並以智能接駁車等數十項智慧服務設施，透過可視、可控化的智能中控中心掌握整體園區資訊，打造一座嶄新 AI 智慧園區，引領整體土城工業區升級。

同時捐贈新北市政府約 265 坪的公立托育中心，提供新北市民超過 8200 坪的綠化面積，並首創智能空中跑道安全舒適的運動空間，善盡企業社會責任。

中工表示，未來將持續配合新北市政府打造「新土城產業科技園區」政策方向，持續為土城工業園區生命週期再開創新機。