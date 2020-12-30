永豐銀建構全台反詐騙網絡 四年防堵逾億元

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行力守民眾資產，自 2017 年至今 (2020) 年 11 月底，防堵疑似遭詐騙總金額逾億元、累計約 350 案。永豐銀行表示，協助政府推廣全民反詐騙，四年累計全台各分行通報防阻詐騙總金額約 1.2 億元，案件數逐年增加，永豐全力協助減少民眾受損。

永豐銀行表示，各類案件中，5 成以上以「假親友」之名詐騙的手法最為常見，而「假投資」之名則是金額最高、多筆逾新台幣百萬元，此外，詐騙手法推陳出新，包括今年因為新冠病毒疫情肆虐，匯款購買口罩亦為詐騙手法之一；隨年關將近，永豐銀行表示，各分行持續以嚴密的防詐騙通報網絡，與民眾一起守護自身資產。

永豐銀行表示，今年以來，防堵詐騙案件共計 113 件，其中「假親友」名義詐騙件數比例為大宗、共 62 件，險遭詐騙累計總金額逾 900 萬元，以「假投資」名義詐騙件數則為 26 件，件數雖然較少，但是累計總金額逾 1800 萬元，為所有詐騙案件中總金額最高的類型，其中有 5 起案例客戶年齡介於 20 至 30 歲，受害對象多為透過社群軟體，被假冒成國外的家人親友企圖詐騙。

同時，案例中也發現，因應新冠病毒疫情，詐騙集團欲利用民眾搶購口罩心理，透過 LINE 指示於搶購口罩前須先匯款入帳等理由，伺機下手行騙，經由行員勸阻並通報轄區警員協力才成功擋下。

除配合警方通報機制外，永豐銀行指出，於各分行定期宣導防詐騙流程、更新詐騙手法資訊及進行防詐騙及防搶防災演練，由第一線行員初步研判及主動關懷匯款用途及匯出地區，並透過詢問客戶的匯款情境，如定存解約匯款、匯款神情慌張、是否因接獲陌生電話或公務機關欠稅繳費等匯款狀況及後端通報機制，積極與政府一同防堵，協助客戶遠離詐騙。