〈書摘〉台股漲幅全球第三！新手想進場，請先注意……

近來在疫情影響下，全球股市波動劇烈，其中台股在全世界股市中屬於漲幅偏旺的市場，根據彭博世界股市指數排名工具顯示，台股以美元計價今年來漲逾 26%，名列全球第 3，僅次於丹麥和韓國。在這種情況下，台股也湧入一批散戶新手，期待在這波走勢中進場賺到大筆利潤。

至於該怎麼買股呢？許多散戶自行研究投資煉金術，研究 K 線、技術分析或是盲信股市中的小道消息，卻往往是賺少賠多。散戶到底該怎麼買才能在股海中獲利呢？讓三年賺進 600 倍獲利的韓國神祕操盤手告訴你……

從新聞頭條中，推理出下一支上漲股

生活中，我們透過新聞網頁、公告等方式，吸收著無數的資訊與情報，而從中能夠挖掘出寶藏的能力，就是獲利的力量。包括我在內，很多上班族最常使用的方法就是看把新聞與獲利串聯在一起。

現在時間是 2017 年 6 月 4 日星期日晚上八點，我現在還在找著這個禮拜可能會有動靜的股票，這聽起來就像是算命對吧？其實確實有方法，能夠以高機率找到適合的股票，但是這並不是什麼特別的方法。

這個方法就是把眾人皆知的資訊串聯在一起進行推理。

我會告訴大家我思考的邏輯，請大家跟著我的步調走，跟著我一起逐一領悟，一起增加基礎體能吧。

今晚八點十分的時候，我正在看著 Naver 新聞首頁，日期從圖上也可以看得一清二楚。你想問，都已經出現在新聞上的東西，股票市場早就做出反應了吧？這個想法是一次元的想法。

這個新聞首頁，就出現了三條會影響股價的新聞。

①禽流感全國遍地開花

②乾旱

③無懸浮微粒的好天氣

就是這三條新聞。先從結論來看，只有乾旱會有產生影響的可能性，一號與三號幾乎對股價不會有什麼影響。

以一號為例，過去有一段時間，只要出現禽流感的新聞，KM 和 Paru 等概念股，就會發生連續漲停板的情況。然而 2016 年底發生史上最慘烈的禽流感時，這類概念股卻紋風不動，這當中最主要的原因就是崔順實事件（編按：韓國前總統朴槿惠的親信，因濫用總統職權的醜聞爆發，導致總統下台的事件）發生之後，所有投資人的目光都轉移到了政治概念股之上。總之，到目前為止新布尼亞病毒和疑似第二次 MERS 發生時，這類的概念股仍然不動聲色。因此一號禽流感新聞出來後，隔天股票頂多只會上漲 1~3%。

讓我們再來看三號，無懸浮微粒的好天氣。如果出現「史上最糟懸浮微粒」，那麼 Clean&Science 和 Nano 等領頭羊就會上漲，但是近來懸浮微粒的股票已經逐漸衰退，再加上連新聞都說天氣很好，以後大概只會跌得更多。

推理練習一：乾旱時最需要的東西是什麼？

我們真正要看的是二號新聞。乾旱是 2017 年 6 月，全韓國人民正在親身經歷的最嚴峻的社會、經濟、環境議題。想要解決乾旱需要什麼？就是下雨。想要解決懸浮微粒問題最有效果的方法是什麼？也是下雨。為了解決乾旱而開放四大江洑、擴張水路，想當然承攬這些工程的土木業者也成為了受惠者。

但是話又說回來，下雨和土木工程這些任誰都想得到，所以如果想要賺到錢的話，就必須再想得更遠，必須要想到一個一般人不會想到的項目。

解決乾旱下雨是最好的方法，這件事任誰都無法反駁。但是下雨這件事只能祈禱嗎？我們可以強制讓雨落下嗎？這時候我想起了「人造雨」。人造雨已經在諸多國家內引起了討論。

因為當時我正在看 Naver 新聞，所以就立刻在 Naver 搜尋引擎上，打上了「乾旱＋人造雨」。2017 年 5 月，氣象廳為了解決懸浮微粒的問題，早就發表過要引進人造雨的言論，而中國方面為了解決春天嚴重的乾旱問題，已經在實行人造雨技術。

這個時候為了解決乾旱，如果持有人造雨相關技術的上市公司，應該會大漲一波吧？但誰說一定要直接造雨？我們要再向外延伸。

製造人造雨需要什麼？也就是乾冰。讓我們來找找有生產乾冰的上市公司吧。要怎麼找？金融監督院會幫你找。讓我們進到前面提過的 Dart 電子公告系統中，透過「公開文件搜索＞綜合搜索」搜尋乾冰（編按：臺灣類似的平台有「產業價值鏈平台」）。還真的很多人不知道電子公告系統裡有綜合搜索功能，光是知道這個功能就已經等同是獲得價值幾百萬元的祕笈了。

有相關公告的公司大約有四間，白光原料、泰京化學、Dawonsys、風國酒井。其中泰京產業是泰京化學的母公司。

看完線圖之後，我了解到這裡面除了泰京化學以外，其他都是不能碰的股票。關於線圖分析，現在我說了各位也無法理解，在這個階段先知道了也不太好。現在我們就先專注在基礎體能訓練，還有從線索找到報酬的理論中。

現在就讓我們來看泰京化學吧，看完線圖的結果，發現他是隔天就算上漲 20% 也不為過的好股票。價格在 5,000 元，但是委買賣數比較少，所以無法大量購入。委賣大概一萬股，如果一股 5,000 元，一萬股就只值 5,000 萬元，於此我大概了解這支股票較難以大量買進。

但是 5 月 12 日的時候成交量突然暴增（請參考上圖紅框部分），發生了什麼事呢？我搜尋了一下新聞，發現 5 月 12 日的時候，氣象廳放出人造雨消息之際，泰京化學已經被歸類為乾冰概念股之中。

其實在 5 月 12 日，當氣象廳宣布要引進人造雨的新聞出來的時候，我已經有過相同的想法，透過 Dart 的搜尋找到泰京化學並買進。雖然買進的量不多，但是也大概賺了 1,000 萬元。

這一天依據相同的理論，我也買進了都市再生的相關股票，賺了不少錢。下圖買進白光原料與泰京化學都是因為相同的因素。因為我不知道這兩支股票哪一支會漲停板，所以在這個例子裡，我先派出偵察兵應付這個狀況。

總之，如果 6 月 5 日乾旱相關的股票會上漲，那麼泰京化學就很有可能漲價，當然，我的猜測也有可能是錯誤的。

P.S. 2018 年 2 月我又回頭看了一次，股價並沒有上漲，我也會有錯估的時候。但是股票同樣也沒有下跌，所以就放棄五天內要決勝負的想法，只要把本金贖回就行。

P.S.2 2018 年底到 2019 年初，文在寅政府為了解決懸浮微粒的問題，又重啟討論人造雨，結果泰京化學就漲停板了。

那麼我們應該如何應對這種情況呢？隨便買就行了嗎？當然不是。

我們要先從預計買進的金額中撥出 1~10% 左右，派出偵查兵進行買進，接著再好好觀察。會上漲的股票，一早的動靜就會有所不同，如果從一早買入力道就不太尋常，那就再多加一點進去，等到上漲的時候千萬不要過於貪心，賺到足夠的報酬就要脫手。我們只不過是上班族，不要貪心想要等到漲停板。但如果股票沒漲呢？那就脫手吧（我不是推薦大家以持有五天為限進行短線嗎？在這裡我們就要先設好自己的停損線），這樣線圖就不會跌到谷底了。

推理練習 2：三星 Galaxy 如果出新商品的話會怎麼樣？

讓我們再來串聯另一個主題吧？回想一下之前成為話題的 Galaxy S8，這是我推薦給許多周遭親友的股票項目。

讓我們再回到推理程序中，Galaxy S8 上市誰會是最大受益者？當然就是三星了。但是三星每股要 200 萬韓元，我們哪能買得起幾股，而且就算股票上漲又能漲到哪裡去。三星是給機構和法人投資的股票。

讓我們再把思想的框架向外擴張，Galaxy S8 上市時最強調的功能是什麼？就是人工智能 Bixby，此時我們就會聯想到 Selvas AI 這類的股票，實際上它也真的漲了兩倍以上。讓我們再繼續想接下來的受益股票會是誰吧。如果想要產出人工智能，首先要有什麼？就是語音辨識。

這個時候就會想到語音辨識相關的股票了吧。

但推理並不會在此就結束，如果想要做好語音辨識，又需要什麼呢？這時候腦海裡，就會浮出那些負責製造把語音信號轉為電子信號的晶片製造業者，也就是像 Samjin 這類的股票。

三星電子＞人工智能公司＞語音辨識公司＞語音辨識晶片製造業，市值總額依序越來越小，但是市值總額越小的公司上漲的空間就越大，也會是比較適合短線的股票。

透過人人都可接觸的新聞，找到隱藏賺錢股的方式就是這麼簡單。如果能夠活用這個方法，就能夠無止盡的把資訊跟股票串聯在一起。

當然，透過這裡所說的理論並不是一定就會賺到錢，我的想法也有很多時候是錯誤的，請記得這個世界上沒有所謂的百分之百。我們現在最重要的事就是進行基礎體能訓練，請不要著急，在股票市場裡著急就會被吞噬。你問被誰吞噬？就是慢條斯理的人。

投資人要懂得從壞消息中找機會

讓我們繼續看該如何進一步從新聞中推理吧。

2017 年 6 月，世界安全氣囊市占率第一名的日本高田，隨著背上「殺人安全氣囊」的污名後，最終走到了申請破產的窘境。對於一直以來以安全至上形象著名的日本而言，更是帶來不少衝擊。

讀完這篇新聞一般人應該會想：「如果我的車也是用高田的安全氣囊該怎麼辦？」；但投資人讀完這篇新聞應該這麼想：「世界第一的安全氣囊公司申請破產，那麼第二名不就會浮出水面了嗎？」

當天開盤前，我還跟朋友一起討論了日本高田的競爭公司 Dual，結果偏偏那天工作太忙，沒有辦法進行交易。果不其然，高田申請破產之後，馬上出現新聞，指出 Dual 可能因此受惠，成為韓國國內最大的安全氣囊公司，後來 Dual 的股價馬上走到漲停板。

像 Dual 這樣的例子是不計其數，口蹄疫暴發時期，雖然豬肉業者的市場景氣不佳，但相反的雞肉銷售量隨之增長，Maniker 和 Harim 等股價卻上漲了。如果出現大型火災等災難的話，滅火器相關股價也會上漲。

就像我上述舉例的，我們周遭發生的事件，並不是這麼簡單就過了，我們要去反思誰是受惠者。雖然很燒腦，但請記得，這麼做我們才能賺到錢。

來源：樂金文化《社畜的財務自由計畫》

作者：游牧民