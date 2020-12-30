新冠疫苗一期試驗重新執行 國光生：不影響臨床計畫將續開發疫苗

中央流行疫情指揮中心今 (30) 日表示，國光生 (4142-TW) 新冠疫苗一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗，對此，國光生回應，此結果不影響臨床試驗計畫，持續開發新冠疫苗決心不變。

高端疫苗 (6547-TW) 今日宣布，取得台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准，可執行新冠肺炎疫苗第二期人體臨床試驗，至於其他疫苗廠進度方面，指揮中心指出，國光生從一期臨床試驗結果，無法決定最適劑量，建議重新執行劑量探索臨床試驗；聯亞生技預期明年 1 月可提供第一期完整試驗數據，再續行審查。

國光生二期臨床試驗未獲核准，若無法趕快月底前完成二期首例收案，可能無法無法領到上億元補助款。對此，國光生強調，有無政府補助款從來不影響新冠疫苗開發計畫，未來仍將持續進行國內外二、三期臨床試驗，全力開發新冠疫苗，初衷和決心未曾改變。

國光生表示，公司本於防疫台灣優先、守護國人使命感，在今年初新冠肺炎爆發之時，是全台第一家決定投入疫苗研發的疫苗廠，今年以來同仁全力投入疫苗開發努力不可抹滅，後續將持續完成新冠疫苗研發生產及臨床試驗，確保儘早提供國人安全有效的疫苗。