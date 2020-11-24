〈高端疫苗法說〉台首個新冠疫苗外銷合作案 獲大馬300萬劑採購訂單

據外媒報導，馬來西亞公司 MMSB 向高端疫苗 (6547-TW) 欲採購 300 萬劑新冠疫苗，高端總經理陳燦堅今 (24) 日在法說會上證實，已與 MMSB 簽訂協議備忘錄，每劑單價不高於 50 美元 (約新台幣 1400 元)，且 150 萬美元 (約新台幣 4275 萬元) 訂金將到位，將成台灣首起新冠疫苗外銷合作案。

外媒報導，國際藥廠 Metronic(MGB) 旗下馬來西亞子公司 Metronic Medicare Sdn Bhd(MMSB)，日前與高端疫苗簽訂備忘錄，預計明年將先採購 300 萬劑新冠疫苗，提供當地國人施打。

陳燦堅透露，確實與馬來西亞公司接觸並簽訂合約，目前疫苗單價不高於 50 美元，不過實際單價仍在協商中，150 萬美元訂金近期將會入帳。法人估，若疫苗單價以 50 美元、總量 300 萬劑計算，整體營收貢獻最高可達 1.5 億元 (約新台幣 43 億元)。

新冠疫苗開發進度方面，陳燦堅表示，一期臨床試驗主要分析安全性，依照目前試驗來看，數據結果正向，預計 12 月會啟動二期臨床試驗。

陳燦堅指出，二期臨床試驗將收案約 3700 人，並與 12 個測試點合作，包括醫學中心、醫院等，為擴大年齡組試驗，目標 65 歲以上至少收 600 人、12-18 歲青少年組收 300 人，最快明年第 1 季完成收案，並完成施打 2 針疫苗，明年中進行數據分析。

陳燦堅說，若明年順利完成試驗、取得台灣緊急使用授權 (EUA) 後，將可生產約 100 萬劑疫苗提供國人施打，依照目前日產能約 8-10 萬支疫苗，明年年產能可達 1000-2000 萬劑。