歐盟正式簽署脫歐貿易協議 下一步送交英相強生簽署、英議會表決

歐盟週三 (30 日) 正式簽署與英國的脫歐貿易協議，接下來協議文本將送往英國，由首相強生簽署，英國議會將在週三就協議展開辯論後表決。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 和歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 週三出席於比利時布魯塞爾舉行的簡短儀式，共同簽署與英國間的《貿易與合作協議》(Trade and Cooperation Agreement)。

米歇爾表示，今日簽署協議是經過數月激烈談判而生的結果，歐盟在談判過程中表現出前所未有的團結。他稱：「這是一項公平、和諧的協議，將充分保護歐盟的基本利益，並為公民和企業創造穩定和可預期性。」

待強生簽署後，英國議會定於週三就貿易協議展開辯論並投票表決，預計辯論過程將持續數小時。根據英國法律，除非上下議院均通過法案，否則不能成為法律。

強生敦促議會盡快批准脫歐貿易協議，預計下議院將在當地時間下午 2:30 左右進行投票，上議院則於同日稍晚表決，確保趕在本週四 (31 日) 晚間 11 點脫歐過渡期結束前完成立法。

脫歐貿易協議將在 2021 年 1 月 1 日暫時生效，英國議會通過後，最後一關必須獲得歐洲議會批准，才得以永久生效。

歐洲議會各政治團體領導人先前表示，考慮到協議將帶來具體且深遠的影響，將仔細研究協議，預計要到明年三月才會尋求全面批准。

截至台北時間週三晚間 18 時許，英鎊兌美元升至 1.3595，漲幅 0.7%，續於 2 年高位徘徊。