LINE Pay整合虛實會員卡 支付、發票載具、積點一次搞定

民眾常常因為有許多會員卡或 APP 而覺得麻煩，LINE Pay 為了解決此痛點，今 (30) 日宣布推出新服務「我的會員卡」，一次整合實體與虛擬會員卡，用戶只要將常用會員卡綁定在 LINE Pay 中，消費支付時掃 LINE Pay 付款條碼，就可以同時累積商店會員點數，還可讓發票存入載具，不需再另外開啟其他 APP，目前首波上線是與 7-ELEVEN 完成會員系統整合。

LINE Pay 宣布推出「我的會員卡」，提供會員卡整合服務，首波與 7-ELEVEN 的 OPEN POINT 會員系統完成整合。用戶只要到 LINE Pay 首頁選擇「我的會員卡」，再點選 OPEN POINT，並填寫完會員資料後即完成綁定，綁定後在 6000 家 7-ELEVEＮ消費結帳時，出示 LINE Pay「我的條碼」 ，掃碼一次即同時完成消費支付、發票載具、會員累點 3 大功能，加速用戶結帳流程。

如果用戶欲新增其他一般商店會員卡，在「我的會員卡」頁面點選「新增會員卡」後，可掃描欲添加的會員卡條碼或輸入卡號即完成卡片登錄 ，同時還能管理會員卡片。

未來消費支付時，用戶於 LINE Pay「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，就能讓店家掃碼累積商店會員點數，不需另外再開啟其他 APP 或出示會員卡片，便能在同一頁面先後完成會員累點、發票載具、消費支付，讓支付流程更便利。不過，如需使用「我的會員卡」新服務，需更新到 LINE 10.21.0 以上版本。

在「我的會員卡」整合用戶會員功能上線後，LINE Pay 錢包同時整合現金、信用卡、優惠券、禮券、發票載具、會員卡等功能。LINE Pay 表示，未來將加速與其他商店完成會員系統整合，為 840 萬用戶帶來更便利的服務與功能。