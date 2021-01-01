2021投資心法 持債增股迎金牛 價值成長雙輪動

回首 2020 年，驚濤駭浪的新冠疫情導致金融市場大幅震盪，但隨著美國食品藥物管理局 (FDA) 已核准疫苗使用，預計至 2021 年疫情控制後全球各項經濟活動將可逐漸回復常態，展望 2021 年全球經濟，金融市場有機會迎向景氣復甦的金牛年。台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，金牛年投資應掌握二大策略「持債增股、價值成長雙軸並進」，金融市場將有機會提前反應，建議投資人應在既有固收部位下適當增持股性商品，以獲取景氣復甦帶來股市上漲的果實。

盛季瑩指出，2021 金牛年股性商品投資布局應採「雙軸並進」策略，所謂雙軸即是成長股與價值股同時布局。因疫苗普及可望帶動價值股有進一步價值修復空間外，而成長股在長線 5G 科技趨勢帶動下，將與價值股展開輪動新格局。

標的選擇上，成長股以科技為主，價值股可選擇與疫後景氣回升高度相關的銀行、REITs、能源。以銀行股為例，疫苗普及有助於企業與消費活動復甦，進而帶動企業與消費放款成長，放款壞帳率可望下降，銀行營運風險將降低。且隨著景氣復甦帶動長天期公債殖利率緩步回升，放款之淨利差可望改善，銀行業未來獲利將出現轉機。

至於不動產投資信託 (REITs) 則受惠於一旦疫情受控，人流逐漸往戶外賣場、飯店等公共場合移動，將有助於提振零售業 REITs 收租率回升。由於 REITs 亦具備高股利特性，在全球低利環境下，亦可吸引收益型投資人的青睞。

此外，根據美國能源資訊管理局 (EIA) 數據顯示，美國境內原油消耗以運輸佔 70% 最大，而運輸中的汽車和飛機用油消耗亦高達 70%，故疫情受控後，民眾活動增加戶外移動需求，料將提振原油需求，且能源股目前股價淨值比僅有 1.1 倍，具備低基期和低評價雙重優勢，有利未來經濟重啟後的能源股後勢表現。

科技股方面，儘管疫苗研發的正面消息一度使科技股漲勢趨緩，不過也因疫情加速了各國 5G 發展，相關產業如自駕車、雲端運算、人工智能 (AI) 和物聯網等具備長線發展趨勢，則可藉由定期定額或拉回以單筆方式布局。

目前市場預估聯準會 (Fed)2023 年前不會升息，預料低利率環境將會延續一段時間，與景氣復甦高度相關，同時具備高息特性的新興市場美元債和高收益債，可提供投資人增益配息的需求。此外，由於景氣復甦有利企業債違約率下降，美元弱勢亦有助於資金流入新興市場股債，民眾的固定收益配置中除了高評等債之外，亦可適時增持新興市場美元債和高收益債以增加固定收益收息水準。

展望 2021 年，盛季瑩強調，疫苗進入普及階段後，經濟和企業獲利將加速成長，景氣由復甦邁向擴張，依照歷史經驗，民眾應適時增持股性商品，才不會錯失未來資本增值潛力，布局方向則應以價值和成長股雙軸並進。整體資產配置以股票優於債券，再依個別風險屬性及理財規劃審視投資部位，適度增加布局平衡型商品或股票型相關標的，或以建構投資組合及定期定額方式，參與未來景氣復甦帶來的資本利得機會。