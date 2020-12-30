基因檢測需求回溫 威健明年營收可望年增超過1成

基因檢測服務廠威健 (6661-TW) 預計明年 1 月下旬掛牌上櫃，董事長陳富鈐表示，今年受到新冠疫情影響，醫院端使用檢測量下滑，導致部分訂單遞延，不過看好需求持續回溫，也掌握明年訂單量，估明年全年業績可望年增雙位數。

威健聚焦於高通量基因檢測技術，也是國際大廠 Agilent Technologies(安捷倫) 基因檢測產品台灣唯一代理商，近年積極跨足基因檢測整體解決方案，以滿足精準醫學應用；營收比重方面，檢測試劑佔 26%、代理設備佔 26%，其他逾 4 成來自基因檢測，客戶主要為 B2B 為主，包括中研院、衛福部疾管署、長庚醫院等。

總經理林怡杏表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾到醫院的次數減少，檢測量能也同步減少，此外，海外醫療院所也將重心擺在防疫，因此檢測需求也受到遞延。

陳富鈐指出，今年前 11 月營收 3.62 億元，年減 2.54%，不過今年底醫療院所檢測需求已逐步回升，儘管部分訂單受到遞延，但目前已掌握明年訂單量，看好明年業績將優於今年，法人估明年全年業績將年增 1 成以上。

新品發展方面，林怡杏指出，除基因檢測外，將擴展基因定序業務到新生兒檢查；癌症檢測業務，明年預計推出腫瘤非侵入性檢測產品，將繼續深耕精準醫療領域。