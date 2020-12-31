投行：微軟財報可能再次超過預期

週三 (30 日) 華爾街投行 Wedbush 認為，截至 2020 年 12 月，微軟 2021 會計年度第二季的財報可能再次超過預期。

Wedbush 分析師 Dan Ives 於週三發布一份最新報告中寫道，微軟 2021 會計年度第二季的財報可能再次超過預期，因為目前居家辦公環境正在加速轉向雲端運算。

Dan Ives 稱，雖然我們在過去幾季看到了這種趨勢，但我們認為，在 2021 財年剩下的時間裡，估計透過雲端技術轉型，微軟交易流看起來會很強勁。

Dan Ives 解釋，到目前為止，我們認為 Microsoft Azure 雲端業務發展勢頭仍處於早期階段，該公司擁有龐大的安裝基礎，面向消費者 / 企業的 Office 365 轉換將推動微軟未來幾年的獲利成長。

Dan Ives 認為，微軟是新冠疫情期間扮演雲端領域核心角色的公司，未來還將進一步影響雲端業務的成長。

Wedbush 將微軟評級為優於大盤，並重申未來 12 個月目標價為 260 美元，高於目前股價。微軟 (MSFT-US) 週三下跌 1.10% 至每股 221.68 美元，連續兩個交易日收黑。