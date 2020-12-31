年底獲利了結 「女股神」旗下基金罕見資金淨流出

人稱「女股神」的伍德 (Cathie Wood) 旗下旗艦基金「方舟創新 ETF」(ARK Innovation ETF)(ARKK-US) 不久前才剛成為全球最大主動型管理 ETF，但周二 (30 日) 卻罕見遭投資人撤出資金，淨流出 1.37 億美元。

方舟創新 ETF 在 12 月 4 日成為全球最大主動型 ETF，與目前總資產規模 176 億美元相比，周二的淨流出金額顯得格外引人注目。該基金 11 月初以來沒有任何一天淨流出，2 月至今也沒有任何一周淨流出。

ARK Innovation ETF 每周資金流動。來源: Bloomberg

伍德為方舟投資 (ARK Investment Management) 執行長，因重押特斯拉、Square 等獲得傲人績效而聲名大噪，有科技「女股神」之稱。

方舟創新 ETF 今年來吸引 9.4 兆美元投入，但屆臨年底之際，一些投資人可能選擇獲利了結。

CFRA Research ETF 研究主管 Todd Rosenbluth 說：「考量到 ARKK 第 4 季的強勁需求、和 2020 年難以複製的傲人投報率，一些投資人難免會想趁此時獲利了結。」

方舟創新 ETF 周二下跌 4.2%，伍德旗下另一個基金、以生物基因科技創新為主要投資標的 ARK Genomic Revolution ETF(ARKG-US) 也下挫 7.4%，是 3 月以來最差表現，但後者並未出現資金大量流出。

儘管資金流出，伍德今年亮麗的操盤績效仍未受到太大影響：ARKK 和 ARKG 兩個基金仍高居 10 大 ETF 之列，前者今年來報酬約 150%，後者更達到 180%。

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