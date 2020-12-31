〈台股盤前〉外資提前卡位元旦行情拉抬指數 封關日力拚收紅

台股今 (31) 日即將封關，在內外資積極作多拉抬下，指數再創歷史新高直逼 14700 點關卡，預期在外資卡位元旦行情下，大盤指數可望收紅封關，但因市場觀望氛圍尚未消散，留意成交量下滑指數難逃震盪整理。

台股今天將同步收周線、月線、季線與年線，儘管國際疫情依舊嚴峻，但外資仍持續湧入台股，一反常態在耶誕、新年假期持續買超台股，本周以來已買超台股 384 億元，推升股匯聯袂大漲，提前卡位元旦行情，抱股跨年態度甚明。

進一步看盤勢可發現，近期主要由航運、鋼鐵、塑化等傳產類股接棒發動攻勢，且大多由基期偏低的低價股發動攻勢，至於大盤主力電子股則略顯無力。

保德信投信表示，台股近期漲勢主要由具備實質需求面族群帶動股價走揚，包括航運、電子元件、原物料、消費內需相關等，扛起多頭主力，儘管近期外資放假，指數動能主要靠內資撐場，但預估元旦後外資歸隊，在內外資共襄盛舉下可望推升首季作夢行情，進一步拉抬指數表現。

不過，隨著台股指數站上歷史新高，部分個股股價偏高、籌碼凌亂，須慎防獲利了結賣壓出籠，使得股價拉回下修，指數高檔震盪機率不小，但預期可在 14500 點形成一定支撐力道。